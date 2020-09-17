На Пушкинском театральном фестивале покажут «Рассказ о семи повешенных» в качестве эскиза

12:36, 17 сентября 2020, ПАИ

25 сентября откроется режиссерская лаборатория «Школьная классика: новый ракурс», где покажут эскиз спектакля «Рассказ о семи повешенных». Это произведение создал русский писатель Леонид Андреев в 1908 году по следам реального покушения на жизнь министра юстиции Щегловитова.

Герои рассказа Андреева - министр, который едва не стал жертвой покушения, пятеро молодых террористов, готовивших убийство, аутичный эстонский батрак и прожженный разбойник с большой дороги. «Рассказ…» по праву считается одним из самых мрачных и душераздирающих текстов русской литературы.

Режиссер эскиза Кирилл Вытоптов – ученик знаменитого театрального педагога Олега Кудряшова. Среди поставленных им спектаклей: «Сережа», «Курт звереет», «ГенАцид. Деревенский анекдот», «Декамерон» в театре «Современник», «Мамаша Кураж и ее дети» в Мастерской Петра Фоменко, «Слово о полку Игореве» в Театре на Малой Бронной.

В ролях заняты: заслуженный артист России Виктор Яковлев, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Валентина Банакова, Денис Кугай и другие.

Эскизы спектаклей режиссерской лаборатории фестиваля создаются с актерами Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина за пять дней. В том случае, если заявки на будущие спектакли окажутся достаточно состоятельными, вызовут одобрение публики и критики при голосовании, эскизы в будущем превратятся в репертуарные постановки.