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Общество

Псковичам пообещали теплый октябрь

Фото: Дарья Хваткова.

На северо-западе России температура воздуха в октябре будет выше климатической нормы. Такой прогноз дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете».

По словам синоптика, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, а также в Тверской и Смоленской областях в октябре температура будет выше климатической нормы, при этом прогнозируется много дождей.

В Москве температура воздуха в октябре будет близка к норме, это значит, что ночью она будет держаться в пределах от 0…+5, а днем -  +6…+11 градусов. Соответственно в Псковской области будет теплее.

У южных морей октябрь будет теплым и не очень дождливым. Дневные температуры в среднем будут превышать 20-градусную отметку. Прохладная погода ожидается в Поволжье, Пермском крае, на юге Республике Коми, на Урале, в Ханты-Мансийском округе, а также в Ямало-Ненецком округе.

Ранее начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова отмечала, что в сентябре в Псковскую область окончательно придет осенняя погода, а бабьего лета можно будет ждать только в октябре.

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