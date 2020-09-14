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Общество

Похолодание ожидается в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Теплая и солнечная погода в Псковской области простоит еще два дня, в четверг вместе с ливнем в регион придут холода. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова.

Ближайшие два дня синоптики прогнозируют в Псковской области солнечную погоду, без осадков и с комфортными дневными температурами – до 20 градусов тепла.

В четверг, 17 сентября, на регион обрушится ливень, после которого поменяется характер погоды. «Пройдут дожди, ветер станет северо-западным и северным, умеренным и порывистым. Температуры станут ощутимо ниже: дневные – до 15 градусов  (скорее всего, в интервале 12-13 градусов). Соответственно ночные тоже будут ниже», - рассказала Тала Нещадимова.

«Придет ощущение осени, - отметила метеоролог. - Сейчас наблюдается еще переходная погода. Можно сказать, что это кусочки бабьего лета. И вот эти кусочки нас покинут, и потом позднего бабьего лета можно будет ждать только в октябре».

При этом, по словам начальника ЦГМС, для сентября температуры в интервале 12-13 градусов считаются нормальными. «Конечно, какие-то чудеса возможны, но пока синоптики ничего не видят», - заключила Тала Нещадимова.

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