Псковский депутат вошёл в рейтинг Forbes
Депутат Псковского областного Собрания депутатов Виктор Гречин вошёл в рейтинг крупнейших землевладельцев среди российских госслужащих по версии Forbes. Об этом сообщает ТАСС.
Виктор Гречин находится на втором месте. Отмечается, что общая площадь задекларированных им земельных участков составляет более 320 кв. км.
На первом месте гендиректор авиакомпании «Ямал», депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России» Василий Крюк. Общая площадь 195 задекларированных им земельных участков составляет более 370 кв. км.
В тройку крупнейших землевладельцев входит гендиректор и совладелец ООО «Целинное», депутат Верховного совета Хакасии Владимир Санников. Общая площадь задекларированных им земельных участков составляет 220 кв. км.
На четвертом месте депутат Законодательного собрания Алтайского края Сергей Бенслер с площадью 175,5 кв. км. Замыкает пятёрку депутат Воронежской областной Думы Александр Князев, задекларировавший 160 кв. км. Шестое место у семьи губернатора Брянской области Александра Богомаза – 147,6 кв. км.