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Общество

В Пскове фиксируется низкое исполнение бюджета по восьми муниципальным программам

По восьми муниципальным программам Псков не достигает даже среднего уровня исполнения бюджета. Об этом на очередной сессии Псковской городской Думы 22 сентября сообщила Тамара Винт, начальник финансового управления администрации города Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Тамара Винт отметила, что по восьми муниципальным программам в Пскове фиксируется исполнение бюджета ниже среднего. Например, по программе по защите населения от чрезвычайных ситуаций исполнение составляет 3,4%, по развитию физкультуры и спорта – 21%, по программе «Формирование современной городской среды» - более 21%.

Всего в первом полугодии в бюджет города поступило 2 млрд 272 млн рублей.

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