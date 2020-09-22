2,2 млрд рублей поступило в бюджет Пскова в первом полугодии

11:07, 22 сентября 2020, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы утвердили отчет об исполнении бюджета Пскова за первое полугодие 2020 года, передает корреспондент Псковского агентства информации с очередной сессии 22 сентября.

В первом полугодии в бюджет города поступило 38,4% от плановых назначений (2 млрд 272 млн рублей). Расходы профинансированы на 2 млрд 256 млн рублей, что составило 37,2 % от плановых назначений.

Доходы за этот период превысили расходы на 16 млн рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года доходы увеличились на 230 млн 769 тысяч рублей (на 11,3%), расходы возросли на 190 млн 601 тысячу рублей (на 9,2%).