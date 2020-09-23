Более 20 лет россиянин был рабом в польской семье

21:49, 23 сентября 2020, ПАИ

Россиянин Николай Ерофеев пробыл 23 года в рабстве у польской семьи на птицефабрике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Polsat.

Николаю Ерофееву на данный момент 59 лет. Он приехал в Польшу в 1989 году, чтобы работать гражданским специалистом в одной из воинских частей Советской армии, дислоцированной под Болеславцем.

В 1990-е годы советские войска выводили из Польши. В это время мужчина работал на ферме, и хозяин им был очень доволен. Но откуда-то появился слух, что будут вылавливать тех, кто нелегально работает, и хозяин посчитал необходимым увезти Ерофеева к одной семье. Там его рабство продолжилось, он работал нон-стоп бесплатно.

Сбежал россиянин с фермы благодаря помощи местной жительницы Иоланте Матейко, которая знала все о том, как с ним обращались в этой семье: он ел заплесневелый паштет.

По словам Матейко, хозяин избивал Ерофеева, бил по лицу «как мяч», обзывал его. Сам заключенный в рабство рассказал, что его никуда не пускали, а если он уходил, то его тут же находили.

После освобождения россиянина взяла под опеку молодая супружеская пара — Эва и Кшиштоф Тышкевичи. Они предоставили ему жилье, пообещали работу, нашли адвоката. Чтобы мужчине не было одиноко, супруги взяли для него собаку из приюта.

«В коротких штанах, шлепанцах, рваной футболке, он сел в машину и сказал, что это все, что у него есть. Он был изможден, с впалыми щеками», — вспоминает Кшиштоф Тышкевич.

Николай Ерофеев несмотря на прошлые проблемы решил остаться в Польше, так как он уже привык к этой стране, знает людей и их обычаи, и польский язык ему дается куда лучше, чем родной русский.

Адвокат Доминик Гура, которого нашла для россиянина чета Тышкевичей, считает, что этот случай подпадает под торговлю людьми и использование рабского труда. Об этом он сообщил пограничникам и прокуратуре.

«Наша канцелярия сделает абсолютно все, чтобы Николай остался здесь, был легализован, возможно, даже в будущем стал нашим гражданином», —пообещал Гура.