В Минске Михаил Ведерников встретился с послом России в Белоруссии

10:26, 27 сентября 2020, ПАИ

В Минске состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников и Дмитрий Мезенцев обсудили возможное расширение торгово-экономического и культурного партнерства, а также активизацию интеграционных связей Псковской области и Белоруссии.

Белоруссия является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров области среди стран СНГ. Псковскую область и Белоруссию связывают длительные добрососедские отношения. Белорусские предприятия успешно сотрудничают с псковскими партнерами в области машиностроения, транспорта, агропромышленном комплексе.

Официальная делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым находится с рабочим визитом в Белоруссии. Несколько дней руководство региона работало в Витебской области, где на совещаниях и встречах с белорусской стороной были определены перспективы взаимодействия. Вице-губернаторы и председатели комитетов Псковской области в зависимости от профиля посетили различные промышленные и производственные предприятия, учреждения культуры, образования, молодежной политики Витебской области. В Минске представителей официальной делегации также ждет ряд рабочих встреч, где будут рассмотрены различные направления развития двустороннего сотрудничества.