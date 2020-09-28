За езду в нетрезвом виде осудили жителя Опочки

09:16, 28 сентября 2020, ПАИ

Жителя Опочки осудили за езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Опочки.

20 июня текущего года около 21:48 подсудимый, находясь в состоянии опьянения за рулем скутера Flash, без регистрационного знака двигался по улице Гагарина. Мужчину остановили сотрудники ДПС. Проведенное освидетельствование у подсудимого выявило состояние алкогольного опьянения.

Суд назначил наказание в виде 220 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.