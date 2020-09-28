В Минске Михаил Ведерников встретился с премьер-министром Белоруссии

12:38, 28 сентября 2020, ПАИ

В Минске губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе админстрации региона.

Стороны обсуждают вопросы сотрудничества в сфере строительства, закупок транспорта, сельского хозяйства.

Рабочий визит делегации Псковской области в Белоруссию начался с Витебской области. Михаил Ведерников встретился с руководством исполнительной и законодательной власти региона, обсудил перспективы расширения и укрепления международного взаимодействия, в частности в социальной сфере, в строительстве и ЖКХ. Вместе с членами псковской делегации губернатор побывал на нескольких сельскохозяйственных и промышленных предприятиях.

Визит официальной делегации в Белоруссию продолжаетсяв Минске, где также запланирован ряд рабочих встреч и будут рассмотрены различные направления развития двустороннего сотрудничества.