0
14:11
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
13:47
Михаил Ведерников встретился с Александром Лукашенко в Минске
12:53
В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу победили псковские росгвардейцы
12:38
В Минске Михаил Ведерников встретился с премьер-министром Белоруссии
11:47
Не менее 160 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений получат поддержку из федерального бюджета
19:35
О выборах прошедших и будущих: интервью с депутатом Госдумы Александром Козловским
17:56
Ведерников – Курсенкову: обращения жителей должны стать нашей общей настольной книгой
Еще новости
Политика

В Минске Михаил Ведерников встретился с премьер-министром Белоруссии

В Минске губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе админстрации региона.

Стороны обсуждают вопросы сотрудничества в сфере строительства, закупок транспорта, сельского хозяйства.

Рабочий визит делегации Псковской области в Белоруссию начался с Витебской области. Михаил Ведерников встретился с руководством исполнительной и законодательной власти региона, обсудил перспективы расширения и укрепления международного взаимодействия, в частности в социальной сфере, в строительстве и ЖКХ. Вместе с членами псковской делегации губернатор побывал на нескольких сельскохозяйственных и промышленных предприятиях.

Визит официальной делегации в Белоруссию продолжаетсяв Минске, где также запланирован ряд рабочих встреч и будут рассмотрены различные направления развития двустороннего сотрудничества.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
28 сентября 2020
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
Михаил Ведерников встретился с Александром Лукашенко в Минске
28 сентября 2020
Михаил Ведерников встретился с Александром Лукашенко в Минске
В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу победили псковские росгвардейцы
28 сентября 2020
В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу победили псковские росгвардейцы
В Минске Михаил Ведерников встретился с премьер-министром Белоруссии
28 сентября 2020
В Минске Михаил Ведерников встретился с премьер-министром Белоруссии
Не менее 160 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений получат поддержку из федерального бюджета
28 сентября 2020
Не менее 160 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений получат поддержку из федерального бюджета
Ведерников – Курсенкову: обращения жителей должны стать нашей общей настольной книгой
24 сентября 2020
Ведерников – Курсенкову: обращения жителей должны стать нашей общей настольной книгой
Александр Котов и члены Молодёжного парламента договорились о проведении семинара для молодых депутатов
23 сентября 2020
Александр Котов и члены Молодёжного парламента договорились о проведении семинара для молодых депутатов
Кадровыми решениями пригрозил псковский губернатор за неисполнение нацпроектов
22 сентября 2020
Кадровыми решениями пригрозил псковский губернатор за неисполнение нацпроектов

Идет загрузка...