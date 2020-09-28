Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко

14:11, 28 сентября 2020, ПАИ

Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России». Такое заявление сделал в понедельник, 28 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщает ТАСС.

«Часто об этом говорю, практически каждому губернатору: в свое время губернаторы спасли союз Белоруссии и России. Еще во время позднего Бориса Ельцина, когда этот союз никому не нужен был. И только губернаторы, напрямую пойдя на отношения с Беларусью, сохранили и спасли этот союз. В знак благодарности за это я всегда нахожу время, чтобы встретиться с вашими коллегами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях», - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что регулярно встречается с главами российских регионов и договорился с президентом России Владимиром Путиным об активизации регионального сотрудничества.

Лукашенко заявил, что в отношениях республики с Псковской областью главное - это духовная близость народов, она и определяет экономическое сотрудничество. «Мы всегда рады видеть вас здесь. Мы всегда будем знать, что вы добрый сосед, что вы близкие нам люди. И мы будем сотрудничать не только из-за денежных, меркантильных интересов. В отношениях это не главный вопрос. Если у нас есть добрые, духовные отношения, близость наших людей, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся душой и сердцем», - отметил президент Белоруссии.

Лукашенко заметил, что республика готова развивать сотрудничество с Псковской областью по разным направлениям. «Вы нам близки еще и потому, что мы хорошо знаем ваши земли: у нас Витебщина - один в один такая, как ваша область. Хорошо, что вы сотрудничаете с Витебской областью. Если чего-то не хватает, с нашей стороны нет движения навстречу, вы нам говорите», - добавил он. По словам белорусского президента, республика готова предложить Псковской области широкую линейку автомобильной техники и лифтовое оборудование, продукцию агропромышленного комплекса, свои технологии в области сельского хозяйства.

В свою очередь Михаил Ведерников отметил, что возглавляемую им область связывают с Белоруссией давние дружеские и добрососедские отношения. «Беларусь является нашим ключевым внешнеэкономическим, внешнеторговым партнером. На долю этого партнерства приходится 35% товарооборота. Выстроено тесное взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах. В первую очередь машиностроение, транспорт, АПК. Наши предприятия активно закупают белорусскую технику: сельскохозяйственную, дорожную, пассажирские автобусы, котельное оборудование. Из-за мировой эпидемиологической ситуации в этом году у нас товарооборот снизился почти на 20%. Но тем актуальнее наш визит», - заметил губернатор Псковской области.

Ранее Ведерников написал в своем аккаунте в Instagram, что власти Псковской области планируют развивать сотрудничество с белорусскими партнерами в области подготовки медицинских специалистов. Также, по его словам, в качестве еще одной сферы для взаимодействия Псковской области и Белоруссии рассматривается привлечение подрядчиков для строительства социальных объектов на территории российского региона.