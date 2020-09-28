Более 10 тысяч клиентов Россельхозбанка воспользовались специальным предложением по потребительским кредитам

14:56, 28 сентября 2020, ПАИ

С момента запуска специального предложения со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам «Кредит Юбилейный» им воспользовались более 10 тыс. клиентов Россельхозбанка. За 3 месяца действия специальных условий кредитования выдано более 6,8 млрд рублей.

«Для Россельхозбанка как системообразующего банка кредитование населения является одним из приоритетных и широко востребованных направлений деятельности. В настоящий момент в Банке действует целый ряд продуктов с привлекательными процентными ставками и выгодными условиями кредитования. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам лучшие финансовые решения», – отметила руководитель блока розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

Как сообщили в псковском региональном филиале АО «Россельхозбанк», от жителей Псковской области поступило 212 заявок на общую сумму 8,4 млн рублей. Всего по сниженной ставке было выдано 30 кредитов более чем на 1,3 млн рублей.

«Кредитование населения — одно из стратегических и широко востребованных направлений деятельности РСХБ, — подчеркнул директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк Дмитрий Алемасов. — Банк регулярно обновляет акционную политику, благодаря чему клиент может выбрать у нас то, что ему наиболее интересно и выгодно».

В рамках специального предложения «Кредит Юбилейный», приуроченного к празднованию 20-летия РСХБ, ставки по кредиту составляют от 5,9% годовых. Кредит можно оформить на сумму до 5 млн рублей на любые цели либо рефинансировать ранее выданные в других банках кредиты с получением дополнительных средств на личные нужды на общую сумму до 3 млн рублей. Кредит выдается на срок до 7 лет. Воспользоваться предложением можно до 1 октября 2020 года.

Заявку на любой из этих кредитов также можно подать без посещения офисов Россельхозбанка: на официальном сайте банка, через интернет-банк или мобильный банк клиента.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.