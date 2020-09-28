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Общество

Куньинские футболистки завоевали серебро на всероссийском соревновании

Фото: Ассоциация мини-футбола России.

Юные футболистки из Куньи завоевали второе место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди школьных команд. Об этом сообщает Ассоциация мини-футбола России.

25 сентября завершился последний день второго Всероссийского финала 15-го сезона проекта «Мини-футбол - в школу». Финальные игры турнира прошли в УСК «Подмосковье» в городе Щелково Московской области.

За призовые места боролись 30 команд из разных уголков России, успешно преодолевшие все отборочные соревнования проекта.

В категории девушек 2006-2007 года рождения второе место заняли ученицы МБОУ Куньинская средняя общеобразовательная школа. Лучшим бомбардиром названа Анастасия Голубева из этой же школы.

Куньинская сборная. Фото: газета «Пламя».

Торжество по случаю 15-летия проекта «Мини-футбол - в школу» завершилось яркой церемонией награждения, в которой победителям и призерам второго Всероссийского финала были вручены медали и кубки. Лучшие игроки во всех номинация были удостоены специальных призов и подарков.

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