Куньинские футболистки завоевали серебро на всероссийском соревновании
Юные футболистки из Куньи завоевали второе место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди школьных команд. Об этом сообщает Ассоциация мини-футбола России.
25 сентября завершился последний день второго Всероссийского финала 15-го сезона проекта «Мини-футбол - в школу». Финальные игры турнира прошли в УСК «Подмосковье» в городе Щелково Московской области.
За призовые места боролись 30 команд из разных уголков России, успешно преодолевшие все отборочные соревнования проекта.
В категории девушек 2006-2007 года рождения второе место заняли ученицы МБОУ Куньинская средняя общеобразовательная школа. Лучшим бомбардиром названа Анастасия Голубева из этой же школы.
Торжество по случаю 15-летия проекта «Мини-футбол - в школу» завершилось яркой церемонией награждения, в которой победителям и призерам второго Всероссийского финала были вручены медали и кубки. Лучшие игроки во всех номинация были удостоены специальных призов и подарков.