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Политика

Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии

Публикуем видеозапись со встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере строительства, закупок транспорта, сельского хозяйства.

Рабочий визит делегации Псковской области в Белоруссию начался с Витебской области. Михаил Ведерников встретился с руководством исполнительной и законодательной власти региона, обсудил перспективы расширения и укрепления международного взаимодействия, в частности в социальной сфере, в строительстве и ЖКХ. Вместе с членами псковской делегации губернатор побывал на нескольких сельскохозяйственных и промышленных предприятиях.

Визит официальной делегации в Белоруссию продолжается в Минске, где также запланирован ряд рабочих встреч и будут рассмотрены различные направления развития двустороннего сотрудничества.

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