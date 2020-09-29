Полистовский заповедник собирает информацию о приболотных деревнях

11:52, 29 сентября 2020, ПАИ

Полистовский заповедник собирает информацию о вымерших приболотных деревнях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе.

«Ратча, Лебедево, Гнездино, Веряжа, Вихрище, Оболонье… Это все названия деревень, которые были расположены вблизи или же на территории Полистовского заповедника. Когда-то эти, как и многие другие деревни были густо населены. Люди там жили, занимались различными промыслами, растили детей и не могли подумать, что однажды эти места порастут высоким бурьяном, а о том, что тут когда-то кипела жизнь, будут напоминать одичалые яблоньки. Мы хотим постараться сохранить историю Полистовья, но для этого нам нужна ваша помощь», - обратились к псковичам сотрудники заповедника.

В заповедник могут обратиться все, кто располагает материалами о деревнях и хуторах неподалеку от Полистовского. «Мы будем благодарны за фотографии (их сканы), какие-либо записи, устные рассказы с воспоминаниями или же контакты тех, кто может нам помочь в этом непростом, но важном деле», - отметили в пресс-службе.

Контактное лицо: Елена Перова lenaperova17@gmail.com, 8(81141)2 23 91.