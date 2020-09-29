Учебные стрельбы начались в псковском управлении ФСИН

17:05, 29 сентября 2020, ПАИ

Среди сотрудников УФСИН России по Псковской области начались учебные стрельбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. Мероприятия проводятся в тире спортивного общества «Динамо».

Сегодня прошло первое занятие учений. В нем приняли участие около 60 сотрудников аппарата управления.

Перед выполнением первого упражнения старший инспектор по особым поручениям отдела кадров и работы с личным составом УФСИН России по Псковской области Артем Лаврентьев провел инструктаж по мерам безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

«Несмотря на значительный перерыв ввиду ограничительных мероприятий, связанных с пандемией, многие из сотрудников показали достаточно неплохие результаты», – отметил Артем Лаврентьев.

По итогам первого дня учений лучший результат среди женщин показала Юлия Володина (28 очков), среди мужчин – Илья Елькин (29 очков).