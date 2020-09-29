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Экономика

Курс рубля усилил рост к доллару и евро

Фото Дарьи Хватковой

Рост к доллару и евро усилил курс рубля. Такие данные приводит Московская биржа, пишет РИА Новости.

По состоянию на 17:09 по московскому времени курс доллара расчетами «завтра» упал на 1,37 рубля и составляет 77,71 рубля. Курс евро снизился на 1,92 рубля — до 90,95 рубля.

Нефть марки Brent с поставками в декабре дорожает на 0,29% — до 41,88 доллара за баррель. Рублевый индекс Мосбиржи пару часов назад рос на 0,06%, до 2911,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1171,74 пункта.

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