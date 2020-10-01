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Экономика

Отменить авансовые налоговые платежи для предпринимателей предлагают псковские депутаты

Представители региональных законодательных органов обсудили предложения по совершенствованию налоговых и регуляторных условий ведения предпринимательской деятельности. В формате ВКС в совместном заседании профильных комиссий Совета законодателей РФ – по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству, по вопросам экономической и промышленной политики – принял участие вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«К сожалению, малый бизнес подошел к пандемии без подушки безопасности. Предприниматели оказались в очень сложной ситуации, и вы, конечно, всё это видите в своих регионах, - обратилась к парламентариям вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. - Мы благодарны за принятые правительством меры поддержки, однако метод отбора, который был применен, а именно акцент по ОКВЭД, привел к тому, что 80 % предпринимателей не смогли воспользоваться этой поддержкой. Ситуация остается сложной и пока не позволяет делать оптимистичных прогнозов».

Чтобы помочь бизнесу справиться с трудностями, экономисты общественной организации «Опора России» и Торгово-промышленной палаты РФ подготовили ряд инициатив, требующих законодательного регулирования. Так, например, предложено отказаться от критерия численности работников при отнесении организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, дать регионам право до минимума снижать ставку налога на профессиональный доход, расширить перечень видов деятельности для использования патентной системы налогообложения.

«Эти предложения предварительно были разосланы депутатам в регионы. Внимательно изучив их совместно с исполнительной властью, мы направили в Совет законодателей свое положительное заключение. Сегодня их поддержали и профильные комиссии Совета законодателей», - поделился итогами Борис Полозов.

По словам вице-спикера, ряд предложений бизнес-сообщества региональные парламентарии поддержали с оговоркой о необходимости дополнительной проработки. Речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс об отмене авансовых платежей по налогу на прибыль, а также изменении учетной политики уплаты НДС.

«Платить налог на добавленную стоимость нужно не по факту отгрузки товаров, а только после получения оплаты за поставленные товары или услуги. Никаких авансовых платежей быть не должно, чтобы не изымать из бизнеса денежные средства. Поступили предпринимателю «живые» деньги, и тогда только можно рассчитываться по налоговым обязательствам», - пояснил Борис Полозов.

Рекомендательное решение комиссий Совета законодателей о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса будет направлено в Правительство РФ, Совет Федерации и Государственную Думу.

Напомним, что созданный в 2012 году Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации является совещательным и консультативным органом для согласованного законодательного обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов. Псковское областное Собрание депутатов в Совете законодателей представляет спикер регионального парламента Александр Котов.

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