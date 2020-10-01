Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
Торговый дом «Тимохин», расположенный на территории рынка на Четырех углах в Пскове, выставили на продажу, пишет «Комсомольская правда - Псков».
Павильон хотят продать за 10 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что на рынке снесут 28 нестационарных объектов. Крытый рынок «Фавор» и торговый комплекс «Европарк» останутся.
«Удобное расположение, в шаговой доступности остановка общественного транспорта, имеется подъезд для грузовых машин», — говорится в объявлении о продаже, которое разместило ООО «Империал».