Рынок на Четырех углах снесут в Пскове

16:32, 30 сентября 2020, ПАИ

В Пскове ларьки и павильоны, расположенные на территории рынка, известного псковичам как «Четыре угла», снесут до 1 ноября текущего года, как незаконно установленные. Об этом пишет газета «Псковская правда».

Соответствующие уведомления получили работающие там предприниматели от контрольного управления администрации Пскова.

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков рассказал, что территория на Четырех углах включает в себя два капитальных объекта, которые точно останутся (крытый рынок «Фавор» и торговый комплекс «Европарк»), и 28 нестационарных торговых точек. Эти 28 нестационарных объектов власти Пскова намерены снести до 1 ноября 2020 года.

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