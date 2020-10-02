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Общество

Пожилым псковичам рассказали, как сохранить здоровье и красоту

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

О том, как сохранить здоровье и красоту, рассказали пожилым псковичам. 1 октября, в День пожилого человека, была организована встреча в рамках партпроекта «Здоровое будущее», сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Председатель регионального общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», член фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в День пожилого человека встретилась с пенсионерами в городской библиотеке «Родник». Галина Ивановна поздравила их с праздником, рассказала о здоровом питании, о необходимости вести активный образ жизни в любом возрасте, вовремя делать прививки от гриппа, также поблагодарила собравшихся за их активную жизненную и гражданскую позицию.

«День пожилого человека — это День мудрости, добра и уважения. Это праздник, который дает еще раз понять всем нам, что старшее поколение нуждается в нашей любви, заботе и внимании. В добрый и светлый праздник мы окружаем особым вниманием пожилых людей, которые нас окружают», - считает Галина Неваленная.

«День пожилого человека бывает раз в году, но повод проявить участие к людям серебряного возраста есть всегда. Давайте отвлечемся от забот, найдем минутку, чтобы позвонить, навестить, обнять наших дедушек и бабушек. Ведь всех подарков им дороже наше внимание и возможность поговорить», - напомнила псковичам Галина Неваленная.

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