Командир морпехов из Балтийска заставлял подчиненных строить дачи своим родственникам в Псковской области

15:46, 02 октября 2020, ПАИ

Командир 336-й гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота, полковник Андрей Лазуткин полтора года заставлял подчиненных прапорщиков строить дачи своим родственникам в Псковской области, сообщает газета «Коммерсант».

Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, но с назначением штрафа суд прекратил дело. Это произошло после того, как комбриг провел в своей части военно-политические занятия. Уголовное преследование было прекращено с двух попыток. Процедуру инициировал не обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) комбриг и его защита, а само следствие.

Калининградский гарнизонный военный суд установил, что полковник Лазуткин в октября 2018 года, действуя «из корыстной заинтересованности» и «стремясь путем совершения неправомерных действий» получить для себя освобождение от имущественных затрат, связанных с выполнением работ по строительству дома своим родственникам на берегу Теплого озера в деревне Чудские Заходы Псковской области, отправил на них старших прапорщиков Олега Фирсова и Юрия Губанова. Объект прапорщики строили до июня 2020 года, при этом как будто оставаясь на службе в Балтийске.

Следствие пришло к выводу, что Лазуткин нарушил закон «О статусе военнослужащих», Устав вооруженных сил и приказ министра обороны РФ, запрещающий привлекать военных для выполнения работ, не связанных с их непосредственной службой.

Также, по версии следствия, комбриг нарушил принцип законности отдачи приказаний начальниками вооруженных сил, а незаконное отвлечение им прапорщиков от исполнения своих непосредственных обязанностей привело к увеличению нагрузки на других военнослужащих, создало социальную напряженность в воинском коллективе и подорвало авторитет командного состава бригады морпехов.

Исходя из доходов комбрига и других обстоятельств дела, его оштрафовали на 35 тысяч рублей. Суд постановил оплатить все процессуальные издержи по делу, в том числе услуги, оказанные офицеру адвокатом, из госказны. Согласно базе данных ФССП, среди должников полковника Лазуткина нет. Наложение судебного штрафа не влечет за собой полноценной судимости и не является помехой для продолжения военной или государственной службы.

Андрей Лазуткин окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Общевойсковую академию вооруженных сил. Служил в подразделениях ВДВ, в 2016 году был назначен комбригом 336-й бригады морской пехоты. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в Сирии, за которые был отмечен орденом Мужества и несколькими медалями. Во время парада Победы на Красной площади возглавлял парадную «коробку» балтийских морпехов.