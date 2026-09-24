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Суд изменил меру пресечения экс-главврачу псковской инфекционки

Ходатайство экс-главврача Псковской областной инфекционной клинической больницы и её защитника об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определённых действий удовлетворил Псковский городской суд. Фигурантка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: ПАИ

Суд установил, что расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, все свидетели допрошены.

Бывшего главного врача и её защитника уведомили о необходимости явки в Следственный комитет для ознакомления с материалами дела.

Напомним, главврача Псковской инфекционной больницы задержали в конце 2025 года.

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