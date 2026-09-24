ВАЗ-2115 перевернулся в Пустошкинском районе, водитель погиб на месте
Водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. ЧП произошло за деревней Копылок в Пустошкинском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате ДТП водитель погиб на месте. Прибывшие пожарные деблокировали тело и передали следственно-оперативной группе.
На месте работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что Hyundai сбил перебегавшего дорогу мужчину на Крестовском шоссе в Пскове.