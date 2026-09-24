ВАЗ-2115 перевернулся в Пустошкинском районе, водитель погиб на месте

20:41, 24 сентября 2026, ПАИ

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. ЧП произошло за деревней Копылок в Пустошкинском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX















В результате ДТП водитель погиб на месте. Прибывшие пожарные деблокировали тело и передали следственно-оперативной группе.

На месте работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что Hyundai сбил перебегавшего дорогу мужчину на Крестовском шоссе в Пскове.