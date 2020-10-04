Около тысячи российских учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября
В первую неделю сентября коронавирусом заболели около тысячи учителей в России. Такие данные приводит замминистра просвещения России Виктор Басюк, пишет РИА Новости.
По данным Роспотребнадзора, количество заболеваний среди учителей находится в норме и достаточно стабильно.
По словам Виктора Басюка, вопросы заболеваемости учителей необходимо решать на местах.
В России за минувшие сутки коронавирусом заболели более 10 тысяч человек.