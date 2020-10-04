Более 10 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

10:40, 04 октября 2020, ПАИ

За сутки коронавирусом заболели более 10 тысяч россиян. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в стране подтверждено 10 499 новых случаев заражения COVID-19, при этом у 2 920 пациентов отсутствовали симптомы болезни. При этом за сутки умерли 107 пациентов, всего скончались 21 358 человек.

За всё время распространения вируса в России заболели 1 215 001 человек, выздоровели 979 143 человека.