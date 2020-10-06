Восемь человек эвакуировали из-за пожара в Острове

08:48, 06 октября 2020, ПАИ

В Острове из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали восемь человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

5 октября в 08:44 на улице Островских Молодогвардейцев в двухкомнатной квартире огнем повреждена кухня. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Из многоквартирного дома было эвакуировано восемь человек.

В этот же день в 11:36 в деревне Глушни Островского района в жилом доме огнем повреждена стена из-за короткого замыкания электропроводки. Пожарными был спасен жилой дом.

В Острове на улице 25 Октября в 15:47 произошел пожар в сарае. Огнем повреждены кровля и стена. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарным удалось спасти жилой дом.

В ночь на 6 октября в Пскове на улице Новоселов сгорел пластиковый контейнер из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

В Плюсском районе в лесу пропал 82-летний пенсионер.