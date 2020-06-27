С 1 октября более двухсот безработных великолучан не получат повышенные выплаты

17:57, 07 октября 2020, ПАИ

С 1 октября более двухсот безработных великолучан лишатся повышенных выплат, сообщила в социальной сети в «ВКонтакте» «Великолукская правда Новости».

В городе особенно пострадали сферы оказания услуг населению, общественного питания, торговли непродовольственными товарами.

«С 1 октября все повышенные выплаты в связи с отсутствием работы, в том числе доплаты на детей, прекращаются, а минимальный размер пособия по безработице возвращается к своему минимальному уровню – 1500 рублей вместо 4500. Сейчас мы возобновили активную работу по содействию в трудоустройстве граждан», – объяснила главный специалист отделения службы занятости по городу Великие Луки Наталья Рябикова.

Сегодня в городе на учете по безработице состоит 2354 человека, 507 из них служба занятости помогла трудоустроиться в непростой период по самым разным профессиям: подсобные рабочие, слесари, повара, операторы ЭВМ, бухгалтеры и так далее.

С 1 апреля граждане имели возможность получить пособие по безработице через портал «Работа в России» или «Госуслуги». Более 2,5 тысяч великолучан воспользовались этим предложением.

«Хотим обратить внимание граждан на то, чтобы они ежедневно заходили на портал, просматривали свое заявление в разделе «Отклики и приглашения». Там они будут видеть выданные нами направления на работу», - сказала Наталья Васильевна.

По закону о занятости граждане, получившие направление, в трехдневный срок должны явиться к работодателю для обсуждения возможности трудоустройства по данной вакансии. В случае если соискатель в течение трех дней к работодателю для переговоров не приходит, служба занятости приостанавливает выплату пособия по безработице на 25%.

«Если соискателя не устраивает выданное нами предложение, то гражданин имеет право обратиться в службу занятости по телефону 3-72-90 или по электронной почте, проинформировать, что он отказывается от выбранного направления, и указать причину этого», - отметила специалист службы занятости.

Стоит напомнить, если граждане хотят, чтобы им предложили что-нибудь «посерьезнее», с учетом их образования, уровня квалификации, подготовки, резюме должно быть заполнено в обязательном порядке.

«Хочется обратить внимание работодателей, чтобы они ежедневно заходили в личный кабинет и просматривали, каких граждан мы отправляем на работу, приглашали их на свои предприятия для собеседования и информировали службу занятости о результатах рассмотрения кандидатур», - сообщила Наталья Рябикова.