«Михайловское» приглашает на выставку работ художников-фронтовиков

15:35, 08 октября 2020, ПАИ

На выставку «Земля Новгородская и Псковская в работах художников-фронтовиков» приглашает «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» представляет проект «Земля Новгородская и Псковская в работах художников-фронтовиков», который был подготовлен совместно с коллегами из Новгородского государственного музея-заповедника.

Выставка, созданная в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, представляет собой произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства известных отечественных мастеров.

Кроме того, на выставке имеются две работы Бориса Скобельцына — псковича, почетного гражданина Пскова, архитектора и реставратора. Борис Скобельцын более известен как фотохудожник, однако в «Михайловском» сейчас экспонируют его ранние натюрморты: акварельный, 1948 года, и выполненный маслом по картону в 1947 году.

Художники в своих работах хотели запечатлеть красоту мира и человека, наполненных радостью и верой в счастливое завтра.