Игорь Руденя поздравил жителей регионов Северо-Запада с Днём отца

11:56, 18 октября 2026, ПАИ

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил жителей регионов Северо-Запада России с Днём отца. Обращение опубликовано на официальном сайте полпреда.

«Пять лет назад этот праздник был установлен Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, что подчеркивает высокую значимость отцовства в укреплении института семьи, воспитании детей и сбережении духовно-нравственных ценностей нашего народа», – отметил Руденя.

По его словам, испокон веков в России глава семьи пользуется непререкаемым авторитетом и является опорой для родных. «Отцы всегда стремятся передать детям такие важные качества как трудолюбие и ответственность, стремление приносить пользу родному краю и стране», – подчеркнул полпред.

Игорь Руденя поблагодарил всех мужчин, которые вместе со своими супругами создали крепкие семьи и воспитывают достойных граждан России. Особые слова благодарности он выразил в адрес отцов, запечатлевших свой подвиг навеки, которые сегодня в зоне специальной военной операции с честью защищают суверенитет Отечества точно так же, как это делали их деды и прадеды.

«Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых поводов для гордости за достижения ваших детей, внуков и правнуков!» – заключил полпред.