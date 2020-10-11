Михаил Ведерников: Коронавирус не имеет никакого отношения к госпитализации детей из школы №7 Великих Лук

11:27, 11 октября 2020, ПАИ

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 не имеет никакого отношения к госпитализации детей из школы № 7 Великих Лук. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что 5 октября в Великих Луках 14 детей со схожими симптомами недомогания были госпитализированы в районную больницу.

«Случай тревожный, и, безусловно, требует самого тщательного разбирательства. Я лично держу расследование на контроле и по возможности, оперативно сообщаю обо всех подробностях, которые на настоящий момент известны, – отметил губернатор. – При этом очень важно, чтобы реакция общества тоже была разумной и последовательной.

Глава региона заметил, что в произошедшей ситуации поводов для тревоги было предостаточно, но большинство их них не оправдались уже в первые часы и в первые сутки.

«Сразу было очевидно, что, не смотря на слухи в социальных сетях, коронавирус к этой истории не имеет никакого отношения», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он напомнил, что днём 5 октября было достоверно известно, что лишь трое из детей были близки к потере сознания, а не все 13, как заявлялось в самом начале.

«Никого из детей в реанимацию не переводили, потому что её в этой больнице попросту нет. Речь шла о двух девочках, которые лежали в палате интенсивной терапии, и в СМИ её ошибочно и излишне тревожно назвали реанимацией, – отметил губернатор. – И тем более, никто в первые сутки не отправлял детей домой, не дожидаясь результатов анализов. Хотя даже такие слухи тоже упорно циркулировали в интернете».

«Мы делаем всё необходимое, чтобы установить причины произошедшего и добиться прозрачной картины», – подчеркнул Михаил Ведерников и напомнил о результатах анализов госпитализированных великолукских школьников.

5 октября во время линейки в великолукской школе № 7 13 учеников почувствовали недомогание и были доставлены в больницу. Позже в медучреждение был доставлен еще один школьник. По факту госпитализации следственный комитет возбудил уголовное дело. Согласно результатам анализов и экспертиз, в крови госпитализированных школьников полностью отсутствуют токсические, отравляющие и химические вещества, а также следы никотина.