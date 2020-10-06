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Общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за госпитализации великолукских школьников

Возбуждено уголовное дело по факту госпитализации учащихся великолукской школы №7 во время с торжественной линейки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ. 

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, 5 октября 2020 года около 11:00 во время проведения торжественной линейки 13 детей из 6, 8 и 11-х классов почувствовали головокружение и слабость. Школьники обратились к врачу. Их госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу.

Следователи опросили всех детей, их родителей, руководство школы и классных руководителей, лечащих врачей, а также других людей, которые могли что-либо знать о причинах недомогания детей. В больнице проведено медицинское обследование учащихся, ожидаются результаты судебно-химического исследования.

В настоящее время работа на месте происшествия продолжается. Отрабатываются все возможные версии произошедшего.

Напомним, 5 октября в были госпитализированы 13 учеников школы № 7 в Великих Луках. Еще один школьник обратился за медицинской помощью вечером.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего.

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