Стали известны результаты анализов госпитализированных великолукских школьников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал окончательные результаты анализов и экспертиз детей из школы №7 в Великих Луках в своём Instagram-аккаунте.
«Тщательная экспертиза крови показала полное отсутствие токсических, отравляющих и химических веществ. Нет даже следов никотина», - отметил Михаил Ведерников.
Губернатор заверил, что проверка продолжится, пока не будет установлена причина инцидента.
«Детей сегодня выписали из больницы, угрозы их здоровью нет», - заключил Михаил Ведерников.