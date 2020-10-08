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Общество

Стали известны результаты анализов госпитализированных великолукских школьников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал окончательные результаты анализов и экспертиз детей из школы №7 в Великих Луках в своём Instagram-аккаунте.

«Тщательная экспертиза крови показала полное отсутствие токсических, отравляющих и химических веществ. Нет даже следов никотина», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор заверил, что проверка продолжится, пока не будет установлена причина инцидента.

«Детей сегодня выписали из больницы, угрозы их здоровью нет», - заключил Михаил Ведерников.

 

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