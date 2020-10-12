#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?
Как много людей следит за региональной политикой? Сколько из них может назвать депутатов своего округа, городской Думы или областного Собрания?
Корреспонденты Псковского агентства информации решили узнать у псковичей, знают ли они своих депутатов и сколько имен смогут назвать.
Большинство респондентов не интересуются политикой и не знают депутата своего округа или городской Думы. Причинами они называют собственное равнодушие и «антиполитичность», а также слабую видимость деятельности представителей региональной власти.
«Потому что не общаемся. На площадки не выходят они к нам», - отметила псковичка.
Из депутатов округов псковичи с уверенностью называют только главу города Елену Полонскую.
Всего несколько человек смогли назвать депутатов, входящих в Псковское областное Собрание. Чаще всего звучали имена Константина Болотина, Юрия Сорокина, Аркадия Мурылева, Виктора Антонова и Александра Котова.
Сотрудница Псковской городской больницы знает депутатов, только связанных с ее деятельностью, и с уверенностью называет: главврача Псковской городской больницы Алексея Васильева и Веру Емельянову. Правда, Вера Емельянова - вовсе не депутат, а первый вице-губернатор Псковской области - представитель не законодательной, а исполнительной власти. Очевидно, что многие из псковичей путают эти ветви власти и не знают, чем законодательная отличается от исполнительной.