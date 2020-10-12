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Политика

#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?

Как много людей следит за региональной политикой? Сколько из них может назвать депутатов своего округа, городской Думы или областного Собрания?

Корреспонденты Псковского агентства информации решили узнать у псковичей, знают ли они своих депутатов и сколько имен смогут назвать.

Большинство респондентов не интересуются политикой и не знают депутата своего округа или городской Думы. Причинами они называют собственное равнодушие и «антиполитичность», а также слабую видимость деятельности представителей региональной власти.

«Потому что не общаемся. На площадки не выходят они к нам», - отметила псковичка.

Из депутатов округов псковичи с уверенностью называют только главу города Елену Полонскую.

Всего несколько человек смогли назвать депутатов, входящих в Псковское областное Собрание. Чаще всего звучали имена Константина Болотина, Юрия Сорокина, Аркадия Мурылева, Виктора Антонова и Александра Котова.

Сотрудница Псковской городской больницы знает депутатов,  только связанных с ее деятельностью, и с уверенностью называет: главврача Псковской городской больницы Алексея Васильева и Веру Емельянову. Правда, Вера Емельянова - вовсе не депутат, а первый вице-губернатор Псковской области - представитель не законодательной, а исполнительной власти. Очевидно, что многие из псковичей путают эти ветви власти и не знают, чем законодательная отличается от исполнительной.  

 

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