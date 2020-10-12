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Общество

Четыре нарушителя попались на сборе клюквы в Полистовском заповеднике

Фото Полистовского заповедника

Четыре нарушителя заплатят штраф в размере до четырех тысяч рублей за сбор клюквы в Полистовском заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Госинспекторы Полистовского заповедника пресекли четыре нарушения в Бежаницком районе близ деревни Несвино и урочища Плавница. На двоих нарушителей составили протоколы «за нахождение на территории заповедной зоны». У двух других изъяли комбайны для сбора ягоды и собранную клюкву. Все четверо нарушителей понесут наказание по статье 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях) и заплатят штраф в размере до четырех тысяч рублей.

Задержанные браконьеры нарушали охранный режим и собирали клюкву в заповеднике еще в прошлом году. В 2020 году одного из них уже задерживали.

Сотрудники Полистовского заповедника напоминают, что собирать клюкву в Полистовском заповеднике разрешается на не охраняемых болотах и на выделенных участках в охранной зоне с 10 сентября по 1 декабря. Установленные правила позволяют собирать до 15 килограммов ягод на человека без использования комбайнов и других средств, травмирующих растительный покров.

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