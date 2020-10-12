Опубликованы новые границы округов на выборах в Псковское облсобрание

21:52, 12 октября 2020, ПАИ

Опубликованы новые границы округов на выборах в Псковское облсобрание, сообщает газета «Псковская правда». Утверждение новых округов планируется 29 октября, на очередной 50-й сессии областного Собрания.

Оптимальная численность и границы округов сформированы с помощью государственной автоматической системы «Выборы», рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопов.

По данным на 1 июля 2020 года в области проживали 524 тысячи 362 избирателя, отсюда средняя численность избирателей в новом округе должна быть 40 тысяч 336 человек. По этим данным система «Выборы» предложила несколько вариантов новых границ, из которых представители облизбиркома выбрали «наиболее оптимальный».

По новой схеме Псков разделен на четыре одномандатных округа (№№ 1-4) с общей численностью избирателей в 163 тысячи 118 человек, Великие Луки - на два (№№ 5-6) с численностью избирателей 76 тысяч 183 человека.

Псковский и Гдовский районы объединены в округ № 7 (44 тысячи 311 избирателей), Порховский, Дновский, Стругокрасненский, Плюсский - № 8 (42 тысячи 741 избиратель), Островский, Пушкиногорский и Новоржевский - № 9 (37 тысяч 900 избирателей), Печорский, Пыталовский, Палкинский и Красногородский - № 10 (37 тысяч 237 избирателей).

Опочецкий, Дедовичский, Бежаницкий и Локнянский районы объединены в округ № 11 (42 тысячи 880 избирателей), Великолукский, Новосокольнический, Куньинский, Усвятский районы - №12 (38 тысяч 929 избирателей).

Округ № 13 объединит Невельский, Себежский и Пустошкинский районы (41 тысяча 063 избирателя).