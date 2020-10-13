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Общество

Новый магазин «Леруа Мерлен» откроется в Пскове в конце октября

Фото: ВКонтакте «Леруа Мерлен» Псков.

Новый магазин «Леруа Мерлен» откроется в Пскове в конце октября, заявил на пресс-конференции председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области  Андрей Михеев, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, количество рабочих мест того или иного проекта в целом зависит от его специфики, ожидается, что в магазине появится более 100 рабочих мест.

Андрей Михеев отметил, что «Леруа» — это европейская компания, и добавил, что не уверен, какие именно есть вакансии в магазине. «Я думаю, можно спросить, для интереса жителей Псковской области», - заключил председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

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