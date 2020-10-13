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Экономика

В Псковской области коронавирус «убил» около двух тысяч предпринимателей

В Псковской области коронавирус «убил» около двух тысяч предпринимателей, сообщил на пресс-конференции председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

«За период пандемии с апреля по сентябрь порядка двух тысяч субъектов прекратили свою деятельность. Большая часть - индивидуальные предприниматели, но есть среди них и юридические лица», - уточнил Михеев, добавив, что, несмотря на это, ситуацию нельзя назвать критической.

По его словам, в сфере общественного питания, наоборот, регистрируется некоторое оживление - открываются новые кафе.

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