ВТБ в сентябре нарастил продажи розничных кредитов на 15%

14:57, 14 октября 2020, ПАИ

В сентябре объем выдачи розничных кредитов ВТБ составил более 163 млрд рублей, что на 15% превышает результат сентября прошлого года. В целом за 9 месяцев 2020 г. продажи кредитов физлицам выросли на 5% – до 1,194 трлн рублей. Объем розничного кредитного портфеля банка с начала года вырос на 9%, до 3,57 трлн рублей.

Наибольший спрос заемщики ВТБ формируют в сегменте ипотечного кредитования. В сентябре объем выдачи жилищных кредитов ВТБ составил рекордные для нынешнего года 89,6 млрд рублей, что на 58% превышает результат сентября прошлого года. По итогам трех кварталов выдача ипотеки выросла на треть – до 629 млрд рублей. Портфель жилищных кредитов с начала года увеличился на 13% и достиг 1,896 трлн рублей.

Основным драйвером роста стала реализация госпрограммы – в сентябре ВТБ снизил ставку по ней до 6,1%, что позволило расширить число заемщиков, оформляющих сделку на льготных условиях. С апреля ВТБ уже выдал по ипотеке с господдержкой почти 40 тысяч кредитов на сумму более 116 млрд рублей.

Портфель кредитов наличными по итогам девяти месяцев достиг 1,440 трлн рублей, увеличившись на 6%, кредитных карт – 119,7 млрд рублей, портфель автокредитов остается на уровне 112,5 млрд рублей. При этом объемы выданных потребительских (516 млрд рублей) и автокредитов (49,7 млрд рублей) пока восстанавливаются от последствий пандемии и еще не достигли показателей прошлого года.

«Спрос на розничные кредиты среди клиентов ВТБ стабильно растет – если в апреле выдачи составили всего 93,6 млрд рублей, то в сентябре уже – более 160 млрд. Пока рекордным месяцем по продажам в этом году остается март (173,5 млрд), но по ипотеке мы уже в сентябре перекрыли допандемийные показатели, по остальным сегментам кредитования планируем сделать это в 4 квартале. Несмотря на некоторое ухудшение ситуации с COVID-19 в отдельных регионах, мы видим, что динамика спроса на розничные продукты остается высокой. По нашим оценкам, дальнейший рост выдач будет обеспечен сниженными процентными ставками по всем типам кредитов, запуском новых цифровых сервисов, а также традиционным сезонным фактором. Именно в 4 квартале россияне демонстрируют повышенную потребительскую активность, и мы надеемся, что нынешний год не будет исключением», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.