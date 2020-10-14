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Общество

В России за сутки впервые выявили более 14 тысяч заболевших коронавирусом

Более 14 тысяч заболевших коронавирусом выявили за сутки в России. Такие данные приводит официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

За минувшие сутки в стране выявили 14 231 случай коронавируса в 84 регионах. За сутки умерло 239 человек, общее количество жертв достигло 23 205. Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели 1 340 409 человек, выздоровели 1 039 705.

За сутки в Псковской области коронавирусом заболели еще 64 человека, всего в регионе COVID-19 заразились 67 школьников. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной.

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Если в классе обнаружили коронавирус - пошаговая инструкция Десять пациентов с COVID-19 приняла новая инфекционная больница в Великих Луках В России за сутки впервые выявили более 14 тысяч заболевших коронавирусом Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией 67 школьников заболели коронавирусом в Псковской области Михаил Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области Из-за коронавируса псковские школы получат рекомендации по проведению массовых мероприятий Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах Эксперт: Заразиться коронавирусом можно с шерсти домашних животных
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