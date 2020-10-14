Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области
6 208 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 64 человек, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Выздоровело 4 279 пациента (за сутки – 37). Умерло 67 инфицированных человек. Всего специалисты провели 112 651 (за сутки – 938) тест на коронавирус.
Статистика заразившихся по районам: Псков – 2014; Великие Луки – 1265; Бежаницкий район - 81; Великолукский район – 244; Гдовский район – 94; Дедовичский район – 83; Дновский район - 113; Красногородский район – 53; Куньинский район – 56; Локнянский район - 20; Невельский район – 197; Новоржевский район – 29; Новосокольнический район – 155; Опочецкий район – 129; Островский район – 425; Палкинский район – 72; Печорский район – 117; Плюсский район – 114; Порховский район - 203; Псковский район – 508; Пустошкинский район – 32; Пушкиногорский район - 23; Пыталовский район – 33; Себежский район – 63; Стругокрасненский район – 55; Усвятский район – 30.