Следователи проверяют Себежский дом-интернат для престарелых и инвалидов

21:41, 14 октября 2020, ПАИ

СУ СК России по Псковской области проводит доследственную проверку по выявленной в ходе мониторинга СМИ информации о нарушение санитарно-эпидемиологических правил в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Себежском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Из опубликованной в СМИ информации следует, что новый очаг коронавируса выявлен в Себежском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где заразились семь сотрудников и двое постояльцев.

Руководитель СУ СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил провести процессуальную проверку по данной публикации на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что новый очаг коронавируса зафиксирован в Себежском доме-интернате для престарелых и инвалидов. COVID-19 выявили у двоих постояльцев интерната и семи человек обслуживающего персонала.