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Общество

Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области

Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что новый очаг коронавируса зафиксирован в Себежском доме-интернате для престарелых и инвалидов. COVID-19 выявили у двоих постояльцев интерната и семи человек обслуживающего персонала.

«Проводится эпидрасследование, выдано предписание о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий», – отметил губернатор.

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