Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Глава региона отметил, что новый очаг коронавируса зафиксирован в Себежском доме-интернате для престарелых и инвалидов. COVID-19 выявили у двоих постояльцев интерната и семи человек обслуживающего персонала.
«Проводится эпидрасследование, выдано предписание о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий», – отметил губернатор.