Литургия древнерусским чином впервые за несколько веков прошла в Пскове

15:45, 15 октября 2020, ПАИ

В храме Святителя Николы от Торга на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове в праздник Покрова Пресвятой Богородицы впервые за несколько веков прошла литургия древнерусским чином. Ее провел митрополит Псковский и Порховский Тихон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Богослужение состояло из полуночницы, встречи и облачения архиерея по древнерусскому чину, чтения третьего, шестого и девятого часов и Божественной литургии.

Митрополиту Тихону сослужили игумен Петр (Васильев), настоятель единоверческого храма Святителя Николы в Студенцах города Москвы, иеромонах Анатолий (Донцу), настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в городе Пскове, диакон Александр Короплясов и диакон Антоний Кармазин.

Песнопения Божественной литургии исполнили сводный хор единоверческих общин Московской епархии под управлением головщика Василия Сорокина и мужской хор подворья Псково-Печерского монастыря под управлением регента Юрия Герасимова. За богослужением молились прихожане храма и паломники, специально прибывшие на это торжественное событие.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом. «Мы, священники, сегодня молились в алтаре теми молитвами, которые от сердца и словами шли к Богу и у преподобного Сергия Радонежского, и у преподобномученика Корнилия. Все священники до конца XVII века молились именно так. Это молитвы совершенно особенные: очень глубокие, очень трогательные и очень ясные. Желая сделать более ясным славянский язык, как это ни парадоксально, во многом его усложнили. Молитвы древлеправославного богослужебного чина значительно понятнее даже для обычного человека, чем молитвы никоновского перевода. Но не нам судить их! Мы собрались для того, чтобы еще раз напомнить себе, как тяжело совершить ошибку по отношению к церковному Преданию», - сказал владыка во время проповеди.

Митрополит выразил надежду на то, что эта служба положила начало возрождению единоверческих богослужений в Псковской епархии. «В храме Святителя Николая с 1844 года начались единоверческие богослужения. Единоверие – это та часть Русской Церкви, те чада, верные Русской Церкви, которые со всеми нами состоят в евхаристическом общении, но совершают богослужения по старому дониконовскому чину. Они сохранили песнопения, молитвы и обряды такими, какими они были при наших отцах, условно до 1654–1656 года. Конечно, было непривычно, потому что немало того, к чему привык глаз и слух, здесь по-другому. Надеюсь, что найдутся люди, которые особым образом полюбят это неспешное, размеренное и сосредоточенное, без излишних красот партесного пения, без торопливости богослужение и станут прихожанами этого прихода», - отметил митрополит Псковский и Порховский.

В дар приходу владыка Тихон преподнес Смоленскую икону Пресвятой Богородицы. Всем богомольцам в этот праздничный день были вручены книжицы о святителе Христовом и Чудотворце Николае.