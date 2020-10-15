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Общество

Псковские волонтеры отметили Всемирный день чистых рук акцией «Береги себя»

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Псковские активисты волонтерского центра «Единой России» в рамках Всемирного дня чистых рук провели благотворительную акцию «Береги себя». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии. Волонтеры развернули мобильный центр дезинфекции рук в Летнем саду в Пскове: объясняли, как проводить качественную гигиеническую обработку рук, а также выдали средства индивидуальной защиты. За время мероприятия удалось раздать более 400 масок и 500 комплектов перчаток.

«Задача акции «Береги себя» – обратить внимание людей на важность бережного отношения к своему здоровью и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции, – отметил один из организаторов акции, активист волонтерского центра «Единой России» Дмитрий Яковлев. – Волонтеры продолжат раздавать средства индивидуальной защиты в общественных местах и в автобусах города, пока количество заразившихся коронавирусом не начнет ежедневно снижаться».

13 октября псковские волонтеры центра «Единой России» раздали более 500 медицинских масок и 500 комплектов перчаток жителям Пскова на остановках и в автобусах города в рамках благотворительной акции «Береги себя».

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