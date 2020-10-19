Иностранный бизнес жалуется на частые изменения законов в России

10:26, 19 октября 2020, ПАИ

Международный бизнес, работающий в России, в ходе опроса компании EY пожаловался на избирательность национальных законов и слишком частое их изменение. Исследование проведено в августе-сентябре перед ежегодным пленарным заседанием Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), сообщает РБК.

Опрос позволял дать несколько вариантов ответов на вопрос «Что негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны?» Самым популярным стал ответ о постоянной смене правил регулирования (50 процентов).

Еще 39 процентов отметили высокие административные барьеры, 34 процента — несоответствие законов и сложившихся условий, а 31 процент — выборочные трактовку и применение существующих норм. Также 15 процентов указали, что переходные периоды после изменения законодательства слишком короткие, если они вообще есть.

Негативным примером законодательных изменений названы обязательная маркировка потребительской продукции, слабая защита интеллектуальной собственности в фармацевтике, отсутствие стабильного подхода к налогам в нефтегазовой сфере и частое изменение финансового регулирования. В качестве примера позитивных перемен бизнесмены приводили развитие трудового законодательства, появление налогового режима для самозанятых и подготовку закона о защите капиталовложений.

Расширять свой бизнес в России собираются 53 процента компаний, однако для большинства из них речь идет только о Москве и Санкт-Петербурге. В случае с выходом в регионы чаще всего звучали Татарстан, Краснодарский край и Хабаровский край.