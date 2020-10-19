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Экономика

Поголовье крупного рогатого скота сократилось в Псковской области

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области сократилось на 3,2 процента, коров – на 2,3 процента, овец и коз – на 5,2 процента, поголовье свиней выросло на 7,9 процента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Увеличение поголовья свиней обеспечено за счет роста в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней – 99,9 процента.

На 1 октября численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота - 66,6 тысячи голов, из него коров – 32,8 тысячи; свиней – 1401,3 тысячи, овец и коз – 32,9 тысячи голов.

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