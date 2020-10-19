Псковская область оказалась на третьем месте в РФ по количеству произведенной свинины

12:33, 19 октября 2020, ПАИ

В январе-сентябре в хозяйствах Псковской области произведено 259 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 152 тыс. тонн молока, 65 млн штук яиц. В хозяйствах также произведено 232 тыс. тонн мяса свиней. По этому показателю область занимает третье место среди регионов Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 8 процентов, молока – на 0,4 процента, яиц – сократилось на 1,7 процента.

За январь-сентябрь доля сельскохозяйственных организаций в производстве мяса составляла 99 процентов, молока – 80 процентов. Доля хозяйств населения в производстве яиц составила 61 процент.