0
09:21
Псковская область заняла 63-е место среди регионов по уровню закредитованности населения
15:31
Три школы в Великолукском районе утеплят за 10 миллионов рублей
13:49
Три участка трассы Заполье – Гдов отремонтируют по нацпроекту
10:13
Моногород Печоры несет преимущества региону — Андрей Михеев
20:58
Вторая волна: бизнес нацелен работать - Нинель Салагаева на ПАИ-live
13:21
Молекулы для спасения
00:12
Михаил Ведерников подвёл итоги первого дня стажировки Минпромторга в Пскове
Еще новости
Экономика

Псковская область оказалась на третьем месте в РФ по количеству произведенной свинины

В январе-сентябре в хозяйствах Псковской области произведено 259 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 152 тыс. тонн молока, 65 млн штук яиц. В хозяйствах также произведено 232 тыс. тонн мяса свиней. По этому показателю область занимает третье место среди регионов Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 8 процентов, молока – на 0,4 процента, яиц – сократилось на 1,7 процента.

За январь-сентябрь доля сельскохозяйственных организаций в производстве мяса составляла 99 процентов, молока – 80 процентов. Доля хозяйств населения в производстве яиц составила 61 процент. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Псковская область заняла 63-е место среди регионов по уровню закредитованности населения
19 октября 2020
Псковская область заняла 63-е место среди регионов по уровню закредитованности населения
Три школы в Великолукском районе утеплят за 10 миллионов рублей
14 октября 2020
Три школы в Великолукском районе утеплят за 10 миллионов рублей
Три участка трассы Заполье – Гдов отремонтируют по нацпроекту
13 октября 2020
Три участка трассы Заполье – Гдов отремонтируют по нацпроекту
Михаил Ведерников подвёл итоги первого дня стажировки Минпромторга в Пскове
09 октября 2020
Михаил Ведерников подвёл итоги первого дня стажировки Минпромторга в Пскове
Выездная стажировка Минпромторга России проходит в Пскове
08 октября 2020
Выездная стажировка Минпромторга России проходит в Пскове
Нинель Салагаева: Мы компенсируем до 50% коммунальных платежей гостиницам и санаториям
07 октября 2020
Нинель Салагаева: Мы компенсируем до 50% коммунальных платежей гостиницам и санаториям
Бюджет Псковской области по итогам года недополучит около 2 млрд рублей
07 октября 2020
Бюджет Псковской области по итогам года недополучит около 2 млрд рублей
Начался ПАИ-live с заместителем губернатора Нинель Салагаевой
07 октября 2020
Начался ПАИ-live с заместителем губернатора Нинель Салагаевой

Идет загрузка...