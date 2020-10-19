Вадим Нэдик: Восстановление Нижних решеток на стыке Великой и Псковы не только возможно, но и необходимо

13:38, 19 октября 2020, ПАИ

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик заявил о необходимости восстановления Нижних решеток на стыке рек Великой и Псковы. Об этом он рассказал в эфире проекта ПАИ-live 19 октября.

«Нижние решетки в Кремле фактически утрачены, – рассказал спикер. – Вместе с министром культуры Ольгой Любимовой мы обсуждали вопрос их воссоздания».

Ранее сообщалось, что в Пскове выполнят световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями.

Нижние решетки в старину располагались между Плоской и Высокой башнями Псковского кремля и преграждали путь вражеским ладьям. В верхнем течении Псковы находились такие же решетки, которые, соответственно, назывались Верхними.