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Общество

Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями выполнят в Пскове

Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями Псковского кремля планируется выполнить в 2021 году. Об этой идее, прозвучавшей на заседании совета по вопросам охраны объектов культурного наследия 15 сентября, в интервью «Псковской правде» рассказал заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы – главный археолог города Леонид Кондрашев.

По его словам, это даст возможность посмотреть, как изменится внешний вид крепостной стены, перед тем как принимать решение о восстановлении решёток в железе. «Такие временные реконструкции имеют место быть в международной практике. Один минус — вы не можете эту световую инсталляцию видеть всегда», - отметил Леонид Кондрашев.

Сам археолог неоднозначно относится к возможному восстановлению решёток между башнями. «Первой моей реакцией было полное отторжение, потому что всегда новодел нежелателен в теле подлинника, - признался Кондрашев. - Второе: так или иначе этот вид на Кром, - хотя с точки зрения человека, который изучал и знает особенности средневековой фортификации, он выглядит достаточно нелепо, - это визуальная визитная карточка Пскова. С другой стороны, мы много обошли псковских достопримечательностей, и когда мне коллеги показывали виды Пскова со стороны Великой, я задумался. Поскольку основные враги приходили из-за Великой, то единая стена фортификаций с земляными конструкциями, в которой ядра вязли, - это была единая линия. И с решетками сразу понятна логика исторического города: что это город-крепость, город воинской славы, что эти стены не какой-то декоративный элемент, а особенность этого северного стража Руси. И если бы люди обозревали город со стороны Великой — там тоже можно сделать видовые точки — это, конечно бы, повысило туристический потенциал Пскова».

 

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